Globo revela logo e quadros do programa Caldeirão com Mion

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Twitter/ Reprodução)

O novo Caldeirão, da TV Globo, agora comandado por Marcos Mion após a ida de Luciano Huck para o Domingão, ganhou um logotipo oficial, a primeira chamada e dois quadros novos revelados. O novo formato estreia em 4 de setembro.



Vai ter o Tem ou não tem, só que com famosos. Vai ter uma disputa musical louca e divertida, cheia de sucessos, num quadro que se chama Sobe o som e vai ter muito mais. Vem curtir comigo esse novo fim de semana!", diz Mion em vídeo publicado nas redes sociais da emissora.

A partir do dia 4, o final de semana vai ser diferente! ?? Os filmes que você ama estão de volta e, na sequência, uma nova versão do #Caldeirão com Marcos Mion. pic.twitter.com/W0g9X15iYQ — TV Globo em ???? (@tvglobo) August 22, 2021

Na publicação, também é revelada a logo oficial da nova versão do programa. Mion entrou na onda e comentou no Tweet, usando o nome que é usado pelos seus fãs para se referir ao novo Caldeirão. "Caldeirola do Mionzola", brincou.

No Tem ou não tem, duas famílias palpitam e devem acertar as respostas ditas por 100 brasileiros para diversas perguntas. A família que acertar mais questões leva um prêmio em dinheiro.



Recentemente, Mion também revelou mais sobre um quadro novo, chamado Isso a Globo mostra.

“É uma releitura de um quadro que eu inventei com 19 anos e apresentei na MTV, onde eu analisava clipes. Sempre foi um sonho fazer isso com todo o acervo da TV Globo. Pensa em uma criança feliz”, disse o apresentador ao Fantástico. Na mesma entrevista, Mion recebeu um recado do agora veterano Luciano Huck. "Cuida bem do meu sábado", pediu o apresentador, que assumirá as tardes de domingo no lugar de Faustão.

O programa de Marcos Mion na Multishow também teve seu título confirmado: O túnel do amor.

Além do novo Caldeirão, a emissora anunciou a Sessão de Sábado, faixa de filmes que será exibida antes do programa e que contará com clássicos do cinema, como E.T., Karate Kid e De volta para o futuro.