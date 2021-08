Disney anuncia ‘Cruella 2’ e Emma Stone fecha acordo para estrelar continuação

CB Correio Braziliense

Emma Stone permanece no papel principal de 'Cruella' - (crédito: Disney/ Divulgação)

Quando o primeiro spin-off de Cruella de Vil foi lançado, não demorou para surgirem rumores de uma continuação para a vilã de 101 Dálmatas (1996). Após Emma Stone assinar contrato com a Disney, o estúdio confirmou o desenvolvimento de Cruella 2, novo live-action estrelado pela atriz.

Na última sexta-feira (13/8), o site Deadline informou que Emma Stone assinou contrato com a companhia em acordo “mais abrangente" e “mutuamente benéfico” para ambos os envolvidos. Segundo o portal, Patrick Whitesell, presidente da agência que representa a atriz, informou que o documento “demonstra que pode haver um caminho justo que proteja artistas e alinhe os interesses dos estúdios com os talentos", diz a nota do site.

A presença da protagonista era incerta após Scarlett Johansson mover ação contra a Walt Disney Company por conta do lançamento simultâneo de Viúva Negra, nos cinemas e na plataforma de streaming Disney +. Segundo a atriz, a estratégia adotada pelo estúdio teria prejudicado o desempenho do filme nas bilheterias.

Lançado em 28 de maio, Cruella foi um dos principais lançamentos da Disney durante a pandemia. O longa estreou simultaneamente nos cinemas e no streaming, alcançando a marca de 222 milhões de dólares nas bilheterias internacionais, 21 milhões apenas no primeiro fim de semana nos Estados Unidos.

Por conta dos estágios iniciais, não foram divulgados muitos detalhes do novo projeto, mas a sequência conta com a volta do roteirista Tony McNamara (A favorita) e do diretor Craig Gillespie (Eu, Tonya).

Terceira adaptação em live-action da franquia 101 Dálmatas, o primeiro spin-off da vilã é ambientado em Londres nos anos de 1970 e conta a história de Estella Miller, uma aspirante a estilista, e a sua ascensão no mundo da moda até se tornar Cruella de Vil.