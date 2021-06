CB Correio Braziliense

Após sucesso do primeiro filme, Disney teria iniciado sequência de 'Cruella', diz site - (crédito: Disney+/ Divulgação)

Em comunicado para o portal The Hollywood Reporter, na última sexta-feira (4/6), os estúdios Disney teriam confirmado a produção do segundo filme de Cruella, com a atriz Emma Stone no papel de Cruella De Vil.

O novo longa sobre a vilã de 101 Dálmatas estreou em 28 de maio nos cinemas e na plataforma de streaming Disney+. Segundo o The Hollywood Reporter, a companhia está empolgada com a recepção do público e da crítica, além do sucesso nas bilheterias mundiais.

“Estamos muito satisfeitos com o sucesso de bilheteria da Cruella, em conjunto com seu forte desempenho no Disney + Premier Access até o momento. O filme foi incrivelmente bem-recebido pelo público em todo o mundo, com uma pontuação de público de 97% no Rotten Tomatoes, classificando-o entre os mais populares de nossos live-actions. Estamos ansiosos por um longo prazo, enquanto o público continua a desfrutar deste filme fantástico”, diz a nota do site.

O portal também cita a volta do diretor Craig Gillespie e do roteirista Tony McNamara na próxima produção. Apesar de ambos não terem sido confirmados, Gillespie demonstrou interesse após comentar recentemente sobre ideias para uma possível sequência do live-action.