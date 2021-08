Terceira temporada de 'Succession' chega a HBO Max em outubro

CB Correio Braziliense

Brian Cox já ganhou um Globo de Ouro pelo papel de Logan Roy em Succession - (crédito: HBO Max/Divulgação)

Grande vencedora das categorias de drama do último Emmy, Succession vai voltar com novos episódios após mais de um ano sem lançamentos. A HBO Max anunciou, por meio das redes sociais oficiais do seriado, que a terceira temporada chega em outubro de 2021.

A postagem ainda é misteriosa, uma foto inédita do ator Brian Cox interpretando o protagonista da série, Logan Roy, juntamente com uma palavra só: “October”, outubro em tradução para o português.

O terceiro ano da série será sobre a crise na família Roy após uma reviravolta inesperada nos últimos minutos do episódio final da segunda temporada. Além dos protagonistas Cox e Jeremy Strong, último vencedor do Emmy de Melhor ator em drama, Sarah Snook, Nicholas Braun, Kieran Culkin, Hiam Abbass, Matthew Macfayden e Alan Ruck estarão de volta na temporada. Os premiados atores Alexander Skarsgard e Adrien Brody são adições de peso ao elenco.

A série chega com episódios semanais na HBO. Os lançamentos também serão disponibilizados na HBO Max, onde estão disponíveis as primeiras duas temporadas da produção.