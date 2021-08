Nicholas Brendon, ator de 'Buffy', é preso por obter medicamentos ilegalmente

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução e Divulgação/Delegacia do Condado de Vigo)

Nicholas Brendon, ex-estrela da série Buffy, a caça vampiros, foi preso por supostamente obter medicamento ilegais. Segundo informações do TMZ, o ator estava dirigindo ignorando as sinalizações e fazendo ziguezague nas pistas de Vigo, Indiana.

O ator foi parado por policiais, que informaram que ele parecia nervoso, com pulso acelerado e mãos trêmulas. Ainda segundo o site, foi encontrado no carro um saco plástico contendo resíduos de drogas e um frasco de comprimidos. Após busca realizada por cães farejadores encontraram sacos com resíduos de pó, mas nenhum contrabando, apenas uma receita dada em um supermercado.

A receita era para sais de anfetamina prescritos para Kelton Schultz, nome que o ator alegou ser seu irmão gêmeo, ao mostrar identificação. Nicholas foi questionado e afirmou "que eles têm a mesma receita e cumprem a receita um do outro".

Os policiais apontaram que Nicholas poderia estar usando ou vendendo as pílulas, usando a identidade do irmão para obter mais. No entanto, ele foi preso por não ter se identificado e por por fraude, por obter a receita.