Justiça marca audiência de Xuxa e vereador que a acusou de assediar menores

VO Victória Olímpio

(crédito: Brunno Rangel/Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) marcou uma audiência entre Xuxa e Anderson Campos (Republicanos), vereador de Nilópolis que a acusou de assédio a menores de idade. De acordo com o Uol, a audiência está marcada para 9 de dezembro.

Em julho, Xuxa abriu queixa no Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nilópolis solicitando a condenação do vereador por calúnia, injúria e difamação. A defesa e assessoria de Xuxa, os advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, disseram que Anderson disseminou um discurso de ódio.

Em declarações defendendo o presidente da República Jair Bolsonaro, Campos fez as acusações afirmando que Xuxa não teria direito de pedir o impeachment do presidente. O parlamentar questionou ainda o moral da apresentadora, já que ela teria feito filmes com menores de idade.