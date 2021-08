Coldplay pede a governadores brasileiros ajuda com ações de mudanças climáticas

VO Victória Olímpio

(crédito: JUSTIN TALLIS/AFP)

Nesta segunda-feira (23/8), a banda Coldplay pediu a governadores brasileiros que tomassem uma iniciativa sobre as mudanças climáticas. Em post no Twitter, os músicos marcaram Waldez Góes (do Amapá), Helder Barbalho (do Pará), Mauro Mendes (do Mato Grosso), coronel Marcos Rocha (de Rondônia), João Azevêdo (da Paraíba) e Wellington Dias (do Piauí).

"Os estados que vocês representam têm uma grande oportunidade de fazer história no assunto mudanças climáticas. Vocês vão se juntar a nós no Global Citizen Live com compromissos de conservação e adaptação?", apontou o post.

A banda marcou também o governador do Amazonas colombiano, Jesús Galdino Cedeño. Alguns minutos depois, Camila Santana, do Ceará, e Wilson Lima, do Amazonas também foram marcados.



Olá @wilsonlimaAM, the State of Amazonas you represent has a great opportunity to make climate action history. Will you join us at #GlobalCitizenLive with commitments on conservation & adaptation? — Coldplay (@coldplay) August 23, 2021

O Global Citizen Live é um evento musical beneficente que faz parte da instituição Global Citizen, uma campanha global como parte de “um plano de recuperação para o mundo”. O festival será realizado em 25 de setembro, com shows de artistas como Lorde, The Weekend e Billie Eilish.

Waldez afirmou que o estado está comprometido a ajudar: " "Olá, Coldplay. O estado do Ceará está 100% comprometido com as ações climáticas e na preservação do meio ambiente. Pode contar conosco nessa luta, que deve ser de todos. Nos vemos em setembro na Global Citizen Live".

In order to survive, the world deserves much more than humanity offers at this time in history.

Only with a strong bond developed from global unification we will be able to effectively begin a new age of planet restoration. Amazon region is fulfilling its duty. Count on us. — Waldez Góes (@waldezoficial) August 23, 2021

"Olá, Coldplay. O estado do Ceará está 100% comprometido com as ações climáticas e na preservação do meio ambiente. Pode contar conosco nessa luta, que deve ser de todos. Nos vemos em setembro na Global Citizen Live", escreveu Santana.