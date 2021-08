Anitta pede ajuda para levar cachorro aos EUA sem ele sofrer no avião

CB Correio Braziliense

(crédito: Anitta/Instagram/Reprodução)

A cantora Anitta está morando nos EUA, mas não se contém de saudades de Tobias, um dos cachorros dela que ficaram no Rio de Janeiro. Em uma série de vídeos no stories do Instagram, ela e a mãe contaram que "não dá para viver sem o Tobias". Ela aproveitou para pedir ajuda aos seguidores para que o animal seja transportado para Miami sem ser no bagageiro do avião.

Anitta tem outros cachorros no Rio de Janeiro, além de Plínio, que, por ser de pequeno porte, foi com ela para Miami. Mas, segundo ela, apenas Tobias sofre com a ausência dela de casa. "O Serafim é colado no Olavo, o Norbert é super independente. Agora o Tobias sofre de saudade minha e eu dele. O Alfredo não está nem aí para nada e para ninguém, se não tiver ninguém nunca perto dele ele vai estar feliz porque ele odeia pessoas, cachorros, odeia tudo, todo mundo. Por ele só via um drone, botava comida e ele continuava lá sozinho para sempre. O Petrúquio está super mara, só que o Tobias sofre de saudades e eu dele também, é muito amor", explicou a cantora, que, como se vê, é cachorreira.

A cantora conta que levou outro cachorro, o Plínio, para Miami. Mas como ele é pequeno, "deu para trazer ele em cima no avião". Depois vem o apelo: "Eu tenho que dar um jeito de trazer esse cachorro (Tobias), gente. Ele é muito grande e eu não quero colocar ele embaixo (no bagageiro). Eu tenho medo, tadinho, o cachorro vai ficar horas e horas naquele gelo."

Anitta lança, então, a pergunta: "Alguém sabe uma solução para eu trazer o Tobias para Miami sem ele ir embaixo no avião, solitário, chorando e sofrendo?".