Anitta terá boneco de cera no famoso museu de Nova York

Cantora publicou no Instagram um vídeo em que aparece tirando medidas para a escultura - (crédito: Anitta/Instagram/Reprodução)

A brasileira Anitta será uma das celebridades imortalizadas por um boneco de cera no Madame Tussauds, famoso museu de Nova York. A notícia foi dada pela própria cantora pelo perfil oficial do Instagram. “Estou muito honrada! Mal posso esperar para ter meu boneco de cera”, escreveu ela, em inglês, nesta sexta-feira (13/8). A notícia é acompanhada por um vídeo em que profissionais aparecem tirando as medidas de Anitta e fazendo fotos da artista.



Os bonecos do Madame Tussauds costumam usar roupas originais dos artistas retratados. No caso de Anitta, o look escolhido foi o que ela usou para cantar no Rock in Rio: camiseta rasgada com a frase ‘garota do Rio’, calça jeans ultrabaixa e calcinha de zebra à mostra. Confira os preparativos:









Da medicina para a cultura pop



Embora a unidade mais famosa do Madame Tussauds seja em Nova York, o museu na verdade nasceu na Europa. Marie Tussaud era governanta de um médico muito hábil em modelagem de cera que ensinou a ela o ofício. Suas primeiras criações eram vítimas da Revolução Francesa.



Ao mudar-se para a Inglaterra, fez a primeira exposição do trabalho em Baker Street, onde hoje é localizada a sede do atual museu. A técnica foi reproduzida para fazer artistas, membros da realeza e atletas famosos. Atualmente, existem 13 filiais, além do original em Londres: Nova York, Washington, Las Vegas, Los Angeles, Berlim, Amsterdã, Hong Kong, Xangai, Blackpool, Sydney, Viena, Banguecoque, Orlando e Tóquio. A artista mais representada é Lady Gaga com 21 estátuas de cera.