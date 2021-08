Amazon Prime anuncia produção de primeira franquia de filmes originais

VO Victória Olímpio

O Amazon Prime Video anunciou nesta terça-feira (24/8) a produção da primeira franquia de filmes originais. Intitulado Um ano inesquecível, o filme está sendo baseado no livro homônimo com contos das autoras Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet. O primeiro filme a ser gravado, Um ano inesquecível - Inverno, é baseado no conto de Paula Pimenta.

O filme conta a história de Mabel, uma garota que quer passar os últimos momentos antes da formatura viajando com os amigos de infância, mas o inverno chega mais cedo para atrapalhar os planos delas. Mabel fica furiosa quando é forçada a viajar para uma estação de esqui no Chile com os pais. Nessa paisagem monocromática ela enfrenta sentimentos mais profundos, encontra um novo amor e descobre a verdadeira identidade.

A franquia terá quatro filmes, começando com Um ano inesquecível - Inverno, seguindo com Um ano inesquecível - Outono, depois Um ano inesquecível - Primavera e terminando com Um ano inesquecível - Verão.

Nas redes sociais, Thalita Rebouças comemorou o lançamento: "Os quatro contos de Um ano inesquecível vão estrear e estamos muito felizes."





O filme é dirigido por Caroline Fioratti e produzido pela Panorâmica. O roteiro foi escrito por Ângela Fabri, tendo Marcelo Saback e Vince Marcello, autor e diretor da franquia Barraca do beijo, como consultores. Fazem parte do elenco Maitê Padilha, Michel Joelsas, Letícia Spiller, Marcelo Laham e Miguel Trajano como Mabel e sua família.

Larissa Murai, Catarina de Carvalho, Julia Gomes e Victorinha interpretarão os amigos de Mabel. Também participam do elenco Guilherme Terrei (conhecido nas redes como a drag queen Rita Von Hunty), João Manoel e Diego Martins.