O multiverso de 'Homem-Aranha: Sem volta para casa' ganha 1º trailer

Doutor Estranho será peça fundamental no longa - (crédito: Marvel Studios/Divulgação)

Após muita especulação e antecipação dos fãs, o primeiro trailer de Homem-Aranha: Sem volta para casa finalmente foi revelado. O vídeo promocional confirmou que o Cabeça de Teia vai se envolver em uma aventura no multiverso e enfrentar vilões que foram apresentados bem antes de Tom Holland ser escalado para interpretar o Amigão da Vizinhança. O longa está previsto para 17 de dezembro.

O trailer mostra que Peter Parker está atormentado após ter identidade revelada no final de Homem-Aranha: Longe de casa, segundo filme solo do Teioso desde que voltou para o controle criativo da Marvel. Para reverter essa situação, Parker procura o Doutor Estranho, interpretado por Benedict Cumberbatch, em busca de um feitiço que faça com que tudo volte ao normal. Contudo, um erro mágico altera a balança do espaço e tempo e universos paralelos se colidem.

A tarefa de Parker e Strange fica mais difícil quando vilões de outros universos vão atrás do Homem-Aranha em busca de vingança. No trailer o único explícito é o Doutor Octopus, interpretado por Alfred Molina, vilão originalmente apresentado na primeira trilogia do Aranha nos cinemas, protagonizada por Tobey Maguire e dirigida por Sam Raimi. Contudo, no vídeo também é possível ver uma das bombas do Duende Verde da mesma trilogia, o que pode ser uma dica para o retorno de William Dafoe ao papel do vilão. Sabe-se também que o Electro de Jamie Foxx, apresentado no segundo filme do Homem-Aranha de Andrew Garfield, é mais um que estará na produção.

Além dos personagens relembrados pelo filme, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Jon Favreau retornam no longa nos respectivos papéis de MJ, Ned, Tia May e Happy Hogan.

Homens-aranha unidos

Todas as confirmações do trailer permitem que os fãs da Marvel sonhem com uma situação que parecia impossível: os três Homens-Aranha do cinema juntos. Desde o início das gravações, já haviam rumores dessa possibilidade, principalmente quando Alfred Molina e Jamie Foxx foram confirmados no longa. Porém, após o trailer, os rumores estão bem mais próximos da realidade, ainda mais com a dica de que William Dafoe pode estar no longa também.

Tobey Maguire foi o primeiro Homem-Aranha dos cinemas e interpretou o personagem entre 2002 e 2007. O ator estrelou três filmes e é considerado por muitos o melhor no papel até hoje. Andrew Garfield foi o sucessor e viveu o herói entre 2012 e 2014 em dois longas no total. Ambos estiveram na pele de Peter Parker enquanto o protagonista ainda era exclusivamente controlado pela Sony. Em 2016, a Marvel entrou em acordo com o estúdio que detinha os direitos do Cabeça de Teia e passou a ter o controle criativo do personagem. Desde então, Tom Holland foi o ator escolhido para protagonizar as histórias, com dois filmes solos e participações em Capitão América: Guerra civil e nos dois últimos longas dos Vingadores.

Esta é a primeira vez que atores que interpretaram personagens fora da Marvel reprisam seus papéis dentro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, sigla em inglês). O fato abre portas para a introdução de vários outros heróis e vilões que agora estão novamente sob o controle do MCU, como os X-Men, Deadpool e o Quarteto Fantástico.

