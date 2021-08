Famosos lamentam a morte de Charlie Watts, baterista do Rolling Stones

VO Victória Olímpio

(crédito: ANDREW COWIE/AFP)

Fãs e famosos homenagearam o músico Charlie Watts, baterista da banda Rolling Stones, que morreu nesta terça-feira (24/8), aos 80 anos. Segundo informação confirmada por Bernard Doherty, agente do músico, ele faleceu em um hospital de Londres, cercado pela família.

No início de agosto, Watts já havia anunciado que ficaria de fora da próxima turnê do Rolling Stones devido a problemas de saúde. Na ocasião, o músico adiantou que havia passado por um procedimento cirúrgico que, apesar de bem-sucedido, levaria um tempo maior de recuperação.

Nas redes sociais, artistas e fãs de Watts lamentaram a perda do músico e decidiram prestar homenagem a ele.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

Paul on Charlie Watts ?? pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

Rolling Stones drummer Charlie Watts dies aged 80 https://t.co/LUVShR1yaM via @YahooNews AWFUL NEWS. One of the true timeless icons and the backbone of the Stones. Hard to fathom the loss. So very sad. — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 24, 2021

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo ?????????????????????? pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

Não adianta a gente tentar se consolar com uma perda destas como a do Charlie Watts, os Stones são a coisa mais perto de um grupo de super-heróis de verdade, nos acostumaram com a ideia de que não morreriam nunca… daí vem a terrível realidade. Obrigado por tudo, Charlie. RIP… — João Barone (@RealBarone) August 24, 2021

Live na maldita pandemia, Charlie Watts toca bateria sem bateria e sintetiza sua biografia artística. Alguém que quer estar com a turma mesmo não sendo exatamente como a turma é. Apaixonou por décadas quem sempre preferiu os desajustados e introspectivos. Que turma bonita. pic.twitter.com/er3LxTFjdW — Leandro Iamin (@leandroiamin) August 24, 2021

Charlie Watts, o cara que por mais de 50 anos marcou o compasso de uma das maiores bandas de rock da história, os Rolling Stones, morreu hoje. Baterista conhecido como "reloginho" por jamais perder o tempo da música, tinha 80 anos. RIP pic.twitter.com/cS1Z3gETUX — Bohn Gass (@BohnGass) August 24, 2021

Charlie Watts foi um dos maiores bateristas da história. Peça fundamental em todos os 25 álbuns de estúdio dos Rolling Stones, o músico deixa um legado imenso.



O artista inglês foi membro da banda de 1963 a 2021. Uma vida dedicada à arte, aos Rolling Stones, ao Rock N' Roll. pic.twitter.com/9QyjRHhUMN — Selva de Pedra (@SelvadePedra4) August 24, 2021

In total shock Charlie Watts was a lovely guy. He will be sorely missed. Deepest sympathy to his wife, the band and all his family and friends. 1/2 #charliewatts @RollingStones — Dave Davies (@davedavieskinks) August 24, 2021

Charlie Watts faleceu, sem palavras. A maior banda, o melhor show da minha vida. Vi ele aqui em sp tocando jazz, quem diria. Os ídolos indo #TheRollingStones #CharlieWatts pic.twitter.com/jfKiKeAh89 — Dan Stulbach (@danstulbach) August 24, 2021

Não sabia que o Charlie Watts era morrível ?? — SoninhaFrancine (@SoninhaFrancine) August 24, 2021