CB Correio Braziliense

(crédito: SUZANNE CORDEIRO/AFP)

O músico Charlie Watts, baterista da banda Rolling Stones, morreu nesta terça-feira (24/8), aos 80 anos. A informação foi confirmada por Bernard Doherty, agente do músico, em comunicado à imprensa britânica.

"É com imensa tristeza que anunciamos a morte de nosso amado Charlie Watts. Ele morreu pacificamente num hospital de Londres, hoje cedo, rodeado pela família”, escreveu Doherty.

No início de agosto, Watts já havia anunciado que ficaria de fora da próxima turnê do Rolling Stones devido a problemas de saúde. Na ocasião, o músico adiantou que havia passado por um procedimento cirúrgico que, apesar de bem-sucedido, levaria um tempo maior de recuperação.

"Depois de todo o sofrimento causado pela covid-19, eu realmente não quero desapontar os fãs do Stones que já estão com seus ingressos com mais um anúncio de adiamento ou cancelamento. Por isso, pedi ao meu grande amigo Steve Jordan para me substituir”, anunciou o baterista em comunicado publicado nas redes sociais.