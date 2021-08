Kanye West entra com pedido para mudar nome para Ye legalmente

VO Victória Olímpio

(crédito: ANGELA WEISS/AFP)

O rapper Kanye West entrou na Justiça com pedido para mudar o nome completo, Kanye Omari West para o curto nome Ye, segundo informações do TMZ. O apelido já é usado há anos pelo cantor, que agora demonstra querer ser conhecido apenas por ele.

Apesar de o pedido ter sido enviado ao Tribunal Superior de Los Angeles no dia 11, o registro ocorreu apenas nesta terça-feira (24/8). Na Califórnia, as mudanças de nome costumam ser aceitas facilmente, desde que não existam indícios de que serão utilizados para fraudes.

Segundo a Associated Press, os documentos apontam motivos pessoais para a mudança de nome. O apelido Ye também foi nome do disco lançado em 2018 pelo rapper. Em entrevistas, o artista já disse que, além de ser uma abreviação do próprio nome original, a palavra também é utilizada na Bíblia.