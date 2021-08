Post Malone, Jason Derulo, Alok e Marshmello são confirmados no Rock in Rio

VO Victória Olímpio

(crédito: Rock in Rio/Instagram/Reprodução)

Novos artistas foram confirmados para o Rock in Rio do ano que vem. Nas redes sociais, a organização do festival apontou que Post Malone, Jason Derulo, Alok e Marshmello estarão presentes do evento. Todos os artistas farão parte do Palco Mundo, em 3 de setembro de 2022.

"Tá na mão o line-up do Palco Mundo do 2º dia do Rock in Rio 2022: Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok. O chão da Cidade do Rock vai tremer! Are you ready? (Você está pronto?)", dizia a legenda da publicação.



Até o momento estão confirmadas as cantoras brasileiras Iza e Ivete Sangalo, também no Palco Mundo, em 4 e 11 de setembro, respectivamente. Em 4 de setembro estarão presentes também Justin Bieber e Demi Lovato.

Para comemorar o Dia do Metal, em 2 de setembro, a programação heavy metal vai dominar a cidade do rock com shows do Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura, além de uma orquestra sinfônica brasileira no Palco Mundo.