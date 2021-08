Festival Tudum: Netflix anuncia primeiro evento mundial para fãs

VO Victória Olímpio

(crédito: Netflix/Instagram/Reprodução)

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (25/8) o primeiro evento mundial voltado para os fãs, o Festival Tudum. Previsto para 25 de setembro, o evento será realizado de forma virtual e promete novidades de mais de 70 títulos.

A plataforma de streaming já realizou duas edições do festival no Brasil. Nas redes sociais, a Netflix comemorou: "Meu primeiro evento mundial está vindo aí e eu tô muito ansiosa pra mostrar todas as novidades pra vocês. No dia 25 de setembro tem #Tudum: Um Evento Mundial Para Fãs".

"Em 25 de setembro, as maiores estrelas e criadores da Netflix de todo o mundo se reunirão em um palco virtual para um dia empolgante repleto de exclusivas e prévias no nosso primeiro evento mundial Tudum. O objetivo é simples: entreter e celebrar fãs da Netflix do mundo inteiro", informou o texto.

O evento, que terá duração de três horas, começando às 13h, promete novidades sobre títulos, incluindo as novas temporadas das séries mais aguardadas, como Stranger things, Bridgerton, The witcher, La casa de papel e Cobra Kai.

Terão ainda filmes de sucesso como Alerta vermelho, Não olhe para cima, Resgate, Vingança & Castigo, The old guard e muito mais.