Talento brasiliense: instrumentista Ian Coury disputa final do eFestival

IR Irlam Rocha Lima

O bandolinista Yan Coury em frente ao Berklee College of Music, onde é aluno - (crédito: Arquivo pessoal)

Ian Coury, um dos nomes de maior destaque da nova geração de instrumentistas da cidade, disputa a final do eFestival, importante plataforma digital no fomento a cultura musical brasileira. O bandolinista superou as etapas preliminares, concorrendo com, aproximadamente, oito mil inscritos, que tiveram o trabalho avaliado pela curadoria do projeto.



O jovem músico brasiliense é um dos 10 finalistas. Cinco deles serão escolhidos por votação popular. Para ajudar a ampliar os votos, ele lançou uma campanha em suas redes sociais, explicando o passo a passo do processo. Quem desejar torná-lo um dos vencedores deve acessar www.efestivalinstrumental.com.br. Ao chegar a “público geral” verá o rosto dos concorrentes. Aí, basta votar na música Bora Brasil, Ian Coury. O vídeo selecionado também está lá para ser apreciado.



“Para mim, ser finalista do eFestival é uma conquista. Ter minha composição escolhida entre oito mil concorrentes é um privilégio. Levar o nome de nossa cidade para esse festival, que tem participação de músicos e compositores de todo o país, me enche de alegria”, ressalta Ian. “Brasília é uma fonte de estímulo na produção de grandes músicos. O espírito de parceria e coletividade andam juntos. Para isso contribui o fato de a cidade possuir instituições de ensino como a Escola de Música, a Escola Brasileira de Choro e a Universidade de Brasília (UnB)”, acrescenta.



Instalado em Boston (EUA) desde o dia 7 último, o bandolinista inicia em breve os estudos na Berklee College of Music, uma das mais conceituadas universidades de música do mundo. Ele conquistou uma bolsa de estudos graças ao bom desempenho no processo seletivo. “Estudar na Berklee é um sonho que se torna realidade. Aqui posso crescer como músico, desenvolver a técnica do bandolim de 10 cordas, além de realizar pesquisas, assim como vivenciar outra cultura”, celebra.