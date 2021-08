Maiara tenta ensinar sertanejo para Brian Littrell, do Backstreet Boys

VO Victória Olímpio

(crédito: Maiara/Instagram/Reprodução)

Maiara, cantora da dupla com Maraísa, mostrou ser fã dos Backstreet Boys e não perdeu a oportunidade de cantar com Brian Littrell. Em viagem a Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, a artista compartilhou vídeo em que aparece com o músico e alguns amigos.

Ao lado do namorado, o cantor Fernando Zor (da dupla com Sorocaba), e Brian, ela cantou I want it that way, um dos maiores sucessos da banda. "Eu não sei falar inglês, mas não poderia deixar passar a oportunidade de cantar com um Backstreet Boys", escreveu em publicação no Instagram.





Maiara tentou ensinar a Brian uma música que ela canta com Maraísa. No vídeo, a artista aparece cantando um trecho da canção Medo bobo.

A viagem está sendo feita para acompanhar o namorado junto com Sorocaba, em turnê pela América do Norte. Maiara compartilhou uma série de fotos conhecendo a cidade.