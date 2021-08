Mostra tem intervenções artísticas e feira de produtos autorais

CB Correio Braziliense

Entre esta sexta-feira (27/08) e domingo (29/08), a Praça Central do Casapark recebe a primeira edição de 2021 da mostra Itinerante em Casa e do mercado TRANS.PA.REN. TE. Com o objetivo de trazer ao público a mais recente produção em design brasileiro, artesanato contemporâneo, moda, arte, joalheria autoral e inovação, o evento recebe também as intervenções artísticas de Rafaella Rezende e Helton Azevedo. As obras expostas estarão todas à venda. Com entrada gratuita, o evento funcionará das 12h às 21h.

Rezende é artista visual formada pela Universidade de Brasília (UnB) e é mestranda em teoria e história da arte pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Paralelamente, trabalha com produção cultural, com ênfase em festivais e mostras de cinema. Trabalhou na produção de mais de 40 eventos voltados ao cinema na em Brasília. Há pouco mais de um ano, começou a pintar em médio e grande formatos.

Helton Azevedo é artista plástico pós-graduado em psicanálise e Participou do Procedência e Propriedade (desenho e conceitualização) com Charles Watson, coordenador do Departamento de Pintura da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro.

Já no mercado TRANS.PA.REN. TE, participam 21 expositores, entre eles A flor de Gaia - acessórios em resina ; Beatriz Schwab - Aromas e Delícias - Cosméticos naturais; Calado moda; Doce de Lu - doces artesanais; Empório Capital - queijos artesanais; Flora & Bel - brinquedos didáticos infantis; Julia Gonzales – arte; Joana Campelo - joias artesanais; Leila - doce em pedra; Lusher - geleias artesanais; Menina da Joana – moda; Mila óculos - óculos sob medida artesanais; Morangos and co.; Nana Resende – moda; Sarah Costa Joias - joias artesanais; Sheila - arte e foto.

Mostra Itinerante em Casa e mercado TRANS.PA.REN. TE

De 27 a 29 de agosto, entre 12h e 21h, na Praça Central do Casa Park. Gratuito.