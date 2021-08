Pocah fala sobre carreira e feminismo no programa Prazer, Luísa

CB Correio Braziliense

(crédito: Felipe Gomes / Divulgação Multishow)

A cantora e ex-BBB Pocah é a convidada da cantora e apresentadora Luísa Sonza no Prazer, Luísa deste sábado (28/8). O programa vai ao ar às 20h, no Multishow, e trará um bate-papo descontraído e variado entre as duas, além de números musicais.

Entre os temas abordados por Pocah e Luísa estão a participação da funkeira no BBB21, a carreira como cantora, cancelamento, haters e preconceito. Pequena Lo entra na conversa para levar assuntos mais picantes, como bissexualidade, e polêmicos, como feminismo e sororidade.

Claro que a música não poderia ficar de fora desse encontro. Pocah e Luísa Sonza dividem os vocais de uma versão para Bandida, faixa engajada composta em parceira por Pocah e Pabllo Vittar.