Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram indicações no MTV MIAW

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A MTV acaba de anunciar, simultaneamente, no Instagram e no Clubhouse, as categorias e indicados da quarta edição do MTV MIAW. A partir desta segunda-feira (23/8), as votações estão abertas e podem ser feitas pelo site e pelo Twitter e Instagram utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário.

A quarta edição da premiação, no Brasil, conta com 33 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone MIAW, que, este ano, reúne Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lo, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca.

Para 2021, novas categorias entram na lista. São elas: #EuShippo, Álbum do Ano, Coreô Envolvente, Girl Boss, Hitmaker Absurdo, Hitou no Passinho, Memeiro, Miawliscious, Música de Challenge, Orgulho do Vale, Reeleire do Ano, Reeleire Revelação, Style do Ano e Trap na Cena.

Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram a lista com nove indicações. A gaúcha Luísa Sonza concorre em: Álbum ou EP do Ano (Doce 22), Artista Musical, Clipão da P#rr@ (por Modo turbo ft. Anitta e Pabllo Vittar), Coreô Envolvente (Atenção ft. Pedro Sampaio), Feat Nacional (Modo turbo, e Atenção), Hino do Ano (por Modo turbo e Atenção) e Hitmaker Absurdo.

Pabllo Vittar disputa o Troféu Gato Rosa nas categorias Álbum ou EP do Ano (Batidão tropical), Artista Musical, Clipão da P#rr@ (Modo turbo), Coreô Envolvente (Bandida), Feat Nacional (uma indicação por Modo turbo, ft. Anitta e Luísa Sonza, e outra por Bandida, ft. Pocah), Hino do Ano (uma indicação por Modo turbo e outra por Bandida) e Hitmaker Absurdo.

Na sequência, Anitta vem com oito indicações: Artista Musical, Clipão da p#rr@ (uma indicação por Modo turbo e outra por Girl from Rio), Fandom_real_oficial, Feat Nacional (Modo turbo ft. Luísa Sonza e Pabllo Vittar), Girl Boss, Hino do Ano (Modo turbo) e Pet Influencer (Norbert Macedo).

Xamã aparece com sete indicações: Álbum ou EP do ano (Zodíaco), Artista Musical, Beat BR, Feat Nacional (uma indicação com Deixa de onda ft. Dennis e Ludmilla e outra com Leão ft. Marília Mendonça, Hino do Ano (Deixa de onda) e Style do Ano.

Kevin o Chris, Ludmilla, MC Don Juan e Pedro Sampaio receberam seis indicações cada. Kevin o Chris foi indicado nas categorias: Artista Musical, Coreô Envolvente (Bilhete premiado), Hino do Ano (Tipo gin), Hitmaker Absurdo, Música de Challenge (Tip gin) e Zika do Baile.

Ludmilla concorre em #EuShippo, Artista Musical, Coreô Envolvente (Rainha da favela), Feat Nacional (Deixa de onda ft. Dennis e Xamã) e duas indicações na categoria Hino do Ano por Deixa de onda (ft. Dennis e Xamã) e Rainha da favela. MC Don Juan foi indicado em: Feat Nacional (Liberdade quando o grave bate forte ft. Alok e DJ GBR), Hino do Ano (Bipolar ft. MC Davi e MC Pedrinho), Hitmaker Absurdo, Música de Challenge (uma indicação com Bipolar e outra com Preta do cabelo cacheado) e Zika do Baile.

Em breve, serão anunciadas as performances programadas para o palco do MTV MIAW 2021, assim como e o nome de quem apresentará esta edição.