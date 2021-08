RD Ricardo Daehn

Ana Arruda, na organização das atividades paralelas do Curta Brasília - (crédito: Marcelo Ferreira/ Divulgação)

Sem edição presencial prevista para 2021, o Festival Curta Brasília tem intensificado atividades ramificadas, na reafirmação do peso do evento não apenas na esfera nacional. Junto com a Associação Casa Doc´Nice (ao sul da França), a organização do Curta Brasília apresentará neste sábado (28/8) a Soirée Brésilien, nos jardins da Casa Doc´, difusora da diversificação e da expansão de horizontes, por meio da projeção presencial de curtas alinhados a linguagens

renovadoras.



No evento francês, serão exibidos os filmes do DF As rendas de Dinho, Exu matou um pássaro e Eu vejo névoas coloridas. Sessões especiais com itinerância do Curta Brasília estão contempladas pelo Gira Curta, previsto para alcançar países da União Europeia. Além da França e da Holanda, países das Américas estão no percurso esperado, entre os quais a Colômbia. No âmbito das exibições brasileiras, o Curta Brasília terá apelo de caráter retrospectivo, com sessões em plataformas digitais.



Em dezembro, também pela internet, haverá atenção especial para filmes com realidade virtual, todos inéditos no Brasil. Entre os próximos passos da organização do evento está a busca pelo

fortalecimento do Curta Brasília (por chamamento de futuros colaboradores, via e-mail: curtabrasilia@gmail.com). Com articulação junto a 15 embaixadas, entre os dias 2 e 8 de

setembro, será realizado o VI Festival Internacional de Cinema LGBTI+, do qual o Curta Brasília é apoiador (sessões serão gratuitas, em: sescsp.org.br/cinemalgbti)