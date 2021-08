Os Barões da Pisadinha lançam Beijo do vampiro, parceria com Wesley Safadão

CB Correio Braziliense

(crédito: Sony Music/ Divulgação)

O projeto Da roça pra cidade, dos Barões da Pisadinha, está completo. Os lançamentos das faixas A diferença e Beijo do vampiro nesta sexta-feira (27/8) completam as 16 músicas do projeto. E com um atrativo a mais: Beijo do vampiro é uma parceria entre Os Barões da Pisadinha e Wesley Safadão.

Formado por Rodrigo Barão e Felipe Barão, Os Barões da Pisadinha continuam apostando no amor em Beijo do vampiro. A letra da música fala de um relacionamento que precisa ser escondido. Já A diferença vem com uma levada mais lenta, romântica. "A diferença dele para eu / É que tu me ama / Só tá com ele por causa da grana", diz a música.

"Estamos muito felizes com os resultados do Da roça pra cidade e estamos ansiosos pro lançamento do álbum completo. Esperamos que nossos fãs gostem. Beijo do vampiro escolhemos pra cantar com nosso amigo Safadão. Tem tudo para virar hit”, comemora Rodrigo.

Além de Wesley Safadão, o DVD Da roça pra cidade tem a participação especial de Jorge, da dupla com Mateus, e de Maiara & Maraísa.