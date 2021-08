BTS e Megan Thee Stallion estão juntos em remix de Butter

CB Correio Braziliense

(crédito: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

O megahit Butter, do grupo coreano BTS, acaba de ganhar um remix com participação da rapper Megan Thee Stallion, que inclui um verso próprio na música. RM e J-Hope também participam da nova versão.

A parceria pode dar ainda mais gás para Butter na parada de singles da Billboard, a maior dos Estados Unidos. Já são nove semanas no topo do ranking, o maior reinado do ano até o momento.

Batalha judicial

A chegada do remix ao público ocorre após uma batalha judicial entre Megan e a gravadora 1501 Certified Entertainment. A rapper acusava a empresa de bloquear o lançamento da música. Um dia após um juiz do Texas (EUA) tomar decisão a seu favor, tanto Megan quanto BTS anunciaram oficialmente o lançamento da nova versão.

Confira o novo remix de Butter, com participação de Megan Thee Stallion: