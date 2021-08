Ex-apresentadora infantil, cantora Priscilla Alcântara vai do gospel ao pop

IB Isabela Berrogain*

Priscilla Alcântara sobre o novo projeto: "Foi uma mudança muito natural" - (crédito: Magalhães/Divulgação)

Dando início a um novo momento na carreira musical, a cantora Priscilla Alcântara lança o EP Tem dias (expansão), que marca o primeiro trabalho da artista no universo pop. Ao longo de quatro faixas que tratam de temas como relacionamentos e inseguranças, Priscilla se aventura, de forma inédita, fora da música gospel.



“Acho que toda mudança traz um pouco de tensão, tem uma certa expectativa sobre novos projetos. Isso é novidade para mim, para as pessoas que me acompanham e, até mesmo, para o mercado, porque não é um movimento muito comum”, destaca Priscilla ao Correio, sobre a nova aposta musical.



“Mas acho que foi uma mudança muito natural. Eu sempre trilhei um caminho que me deixasse segura para, um dia, tomar essa decisão, então não foi nada feito por impulso ou a partir de uma insatisfação”, esclarece.

Ainda que a mudança tenha ocorrido de forma natural, Priscilla precisou enfrentar alguns obstáculos. “Eu conversei muito sobre esse assunto com meu público ao longo dos últimos anos, sobre como a gente precisa desmistificar esses tabus ligados à música gospel, secular e dessa limitação imposta para o cristão que é artista, sendo que nenhum cristão que tem outro tipo de ofício sofre essa pressão, essa limitação”, afirma a cantora.



“Um dos benefícios de ter começado minha vida artística cedo é que eu aprendi logo, como receber esse tipo de feedback negativo, até distorcido muitas vezes, e aprendi, no meio de tudo isso, a focar no que verdadeiramente importa”, compartilha. Priscilla deu início à carreira com apenas 9 anos, quando foi escalada para apresentar o programa infantil Bom dia & cia, ao lado de Yudi Tamashiro.

Sonho

Apesar dos desafios enfrentados, a artista tem mantido a empolgação com seu futuro na carreira. “Eu voltei a me sentir como no meu primeiro dia de apresentação, meu primeiro dia compartilhando o meu sonho. Bem lá atrás, quando eu tinha 8 anos e só queria cantar, só queria que as pessoas me dessem uma oportunidade para cantar. É assim que eu me sinto, depois de mais de 15 anos de carreira”, comemora Priscilla, hoje com 25 anos.



O EP é apenas um prelúdio do álbum completo, que deve ser lançado nos próximos meses e conta com participações de grandes nomes da música, como Projota e Emicida. “Acima de tudo, acima de números e resultados, quero realmente que as pessoas se sintam impactadas com a qualidade do trabalho, quero que elas sintam que foi feito com muito carinho e muito amor”, finaliza.

*Estagiária sob a supervisão

de José Carlos Vieira