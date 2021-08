Ney Matogrosso posta nude no Instagram e chama a atenção de fãs

VO Victória Olímpio

(crédito: Ney Matogrosso/Instagram/Reprodução)

O cantor Ney Matogrosso entrou para um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após compartilhar foto do pênis no feed do Instagram. Após cerca de 10 minutos no ar, a publicação foi removida, mas não fez com que os seguidores ignorassem a imagem.

Nos comentários, os fãs questionaram se o perfil havia sido hackeado ou se o nude teria sido postado sem querer. O artista não se pronunciou sobre o assunto, mas compartilhou uma série de outras fotos na rede, que também acabaram virando piada.

No Twitter, um seguidor provocou: "Ney mostrando pra Sergio Reis, no app vizinho, que não precisa de prótese peniana". Outro se mostrou indeciso sobre o que pensar: "Não sei se o Ney estragou o meu domingo ou salvou". Também houve quem aprovou a foto: "Idosos também são muito gostosos".



Morrendo ????????com o nudes do Ney Matogrosso fazendo maior burburinho aqui na rede. — ?Sam Muel Muquinha Samas???????? (@SamuelJadson) August 29, 2021

Gente, hackearam o Instagram do Ney Matogrosso?

— Rafa Maia (@rafa_maia) August 29, 2021

Eu acho que o Ney Mato-Grosso fez de propósito pra jogar na cara do Sérgio Reis — no me toques, soy peligroso (@PsychoTony666) August 29, 2021

o ney mato grosso postou sem querer uma nude do p** dele no instagram passando mal pic.twitter.com/7U8iT59m41 — αlyson (@stranwberryes) August 29, 2021

o que tá acontecendo?? naaaao, o ney mato grosso kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/CQvFBrGxSE — gab (@breakingupslowl) August 29, 2021

Morta com nude de Ney mato Grosso pic.twitter.com/dyHdTobZsO — Léia Fernandes (@eufernandeslele) August 30, 2021