CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Em 2021, o tradicional especial de Natal do Porta dos Fundos será lançado pelo Paramount+. Intitulado Mean boys (Meninos malvados, em tradução ao português), a produção fará referência ao filme de comédia adolescente Meninas malvadas.

Além da nova parceria com o serviço de streaming, o especial irá recorrer, de forma inédita, à animação para narrar a adolescência de Jesus, enfrentando problemas no ensino médio ao lado do melhor amigo ,Lázaro. A produção deve chegar à plataforma de streaming no fim do ano.

Os dois primeiros especiais de Natal do canal de comédia, Se beber, não ceie e A primeira tentação de Cristo, foram lançados na Netflix em 2018 e 2019. Já no final de 2020, o especial Teocracia em vertigem foi disponibilizado no YouTube.