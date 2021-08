Chico Simões apresenta espetáculo de contação de história on-line

CB Correio Braziliense

O artista Chico Simões estreia, nesta quinta-feira (2/9), o espetáculo Arte e manha do mamulengo - O conto. Até sábado (4), o contador de histórias irá interpretar o conto autoral narrado no livro Arte e manha do Mamulengo. As apresentações serão realizadas de forma on-line e ao vivo, transmitidas via Instagram do Mamulengo Presepada, grupo liderado por Simões. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

Os espetáculos serão realizados às 20h na quinta (2) e na sexta-feira (3), edição que contará com tradução em libras. Já no sábado (4), a sessão ocorrerá às 16h. Após o evento, o espetáculo de sexta ficará disponível na íntegra no site oficial do Mamulengo Presepada.

O livro-conto Arte e manha do Mamulengo, lançado em 2020, apresenta uma história ficcional sobre a origem do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, também chamado de Mamulengo.