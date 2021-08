CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/ Divulgação)

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (30/8), a data de estreia da 3ª temporada de You, série original da plataforma de streaming. Por meio do novo teaser, foi revelado que os novos episódios do seriado serão disponibilizados no dia 15 de outubro.

Além da data, o vídeo apresenta Henry, filho de Joe Goldberg e Love. A nova temporada mostrará a vida pós-casamento da dupla. No entanto, mesmo comprometido com a função de ser pai, Goldberg se interessará pela vizinha da família.

Lançada em 2018, You é inspirada no best-seller homônimo da autora Caroline Kepnes. As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis na Netflix.