Diogo Nogueira comemora vitória de Paolla Oliveira: "Minha campeã"

VO Victória Olímpio

(crédito: Diogo Nogueira/Instagram/Reprodução)

Diogo Nogueira comemorou nas redes sociais a vitória da namorada, Paolla Oliveira, na Superdança dos famosos, da TV Globo. No Instagram, o cantor publicou foto romântica em que aparece dando um beijo do pescoço da atriz.

"Bom dia. Uma semana assim… cheia de amor para vcs! Parabéns minha campeã", escreveu Diogo. Em resposta, Paolla deu bom dia ao namorado seguido de uma série de emojis de corações. Os seguidores se derreteram com a foto e elogiaram o casal.

Os dois assumiram o relacionamento no mês passado. O clima de romance deu o tom durante show de Diogo, no Rio de Janeiro. Paolla subiu no palco em que o artista se apresentava e deu um rápido beijo no namorado.