Luana Granai, semi-finalista do The Voice, lança single 'Flores mortas'

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

A cantora e compositora Luana Granai lançou o single Flores mortas, inspirado em um relacionamento que terminou. O som transita entre o R&B e o soul e traz um visual vintage e uma atmosfera dramática e sensual. Como num musical, a artista também entrega intensidade, interpretação e dança.

"Essa música traz, em essência, o estilo musical que mais me define, os arranjos maduros e mais sensuais, potencializando a minha feminilidade e versatilidade como artista", declara a artista que apresentará seu primeiro álbum de carreira, após a participação no programa global The Voice Brasil, em 2020, no qual se destacou como semifinalista.

Composta com o irmão Luiz Otávio Granai, a música está disponível em todas as plataformas digitais e o videoclipe também pode ser visto no Youtube. “Esse trabalho traz essa parte cênica que pode surpreender o público. Eu tomo um lugar de poder e protagonismo muito importante”, comenta.

“Acredito que toda mulher gostaria de dizer tudo que ficou engasgado para aqueles que as desvalorizaram e subestimaram. Flores mortas é um grito para que elas se coloquem em seus lugares novamente, e não onde as pessoas as colocaram, onde acham que elas cabem”, finaliza.