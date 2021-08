Projeto W3 Sul stand up comedy faz espetáculos promovendo artistas do DF

CB Correio Braziliense

Festival de W3 stand up comedy será realizado na Infinu, situada na 506 Sul - (crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

Humor, gastronomia e drinks. Essa é a fórmula do projeto W3 Sul stand up comedy, que, a cada 15 dias, promove espetáculos na Praça dos Avós, na W3 Sul, na Infinu comunidade criativa, situada na W3 506 Sul. A próxima atração ocorre no próximo 7 de setembro, com a apresentação de Lucas Moll, Fabíola Goulart e Magno Martins. Os ingressos podem ser comprados na Sympla.



O projeto tem como objetivo trazer para o palco os artistas inviabilizados pela pandemia e oferecer diversão para o público. A cada 15 dias, três comediantes da cidade mostram o trabalho: “A ideia é trazer um pouco de humor para a galera que ensaia sair de casa, depois do período mais difícil da pandemia”, explica Marcos Cunha, dono de uma agência de publicidade dentro da comunidade criativa e um dos produtores do evento: “Assim que a pandemia permitir, pretendemos trazer, também, artistas de fora de Brasília.”



W3 Sul stand up comedy já promoveu apresentações de TJ Fernandes, Aline Magalhães, Walter Nunes, Alex Santos e Igor Nascimento, todos jovens talentos do humor brasiliense. A comunidade criativa Infini foi concebida pela dupla Miguel Galvão e Ernani Belúcio, que promoviam o Piquinique no Calçadão, na orla do Lago, no pier do fim da Asa Norte.



O Incinu é apoiado pelo governo do Distrito Federal, integra o programa Adote uma praça. A dupla Miguel e Ernani havia atuado em várias experiências de intervenção urbana na Praça dos Cristais, no Parque da Cidade e na Funarte. Mas queria um lugar fixo em que pudesse exercitar os conceitos de emprendedorismo, autossuficiência e sustentabilidade.



Então, resolveram conceber a comunidade criativa Incinu, que reúne múltiplas atividades: culturais, comerciais e empreendedoras. O espaço vago entre a W2 e a W3 Sul forma um beco: “Eles sacaram que poderiam transformar o beco em uma praça”, comenta Marcos. “Com isso, foi criada a praça dos avós, que se tornou uma referência na W3 Sul.”



Quem frequenta a comunidade criativa do Incinu pode usufruir de lojas comerciais, lojas colaborativas, gastronomia e projetos artísticos. “É uma oportunidade para os empreendedores e para a comunidade”, comenta Marcos.”Quem vem para apreciar os espetáculos pode desfrutar das mesas colocadas na parte externa, ao longo da praça. O espaço tem recebido muitos turistas e ciclistas. Nós estamos investindo para que o local se torne uma referência de atrações culturais.”



Marcos ressalta que, apesar de os espetáculos ocorrem em espaço fechado, existem dutos de circulação de arte e sistema de ar-condicionado que proporciona ventilação. As regras sanitárias são seguidas com rigor para evitar a contaminação. Existe respeito ao limite de 40 pessoas para a lotação da casa de espetáculo, com o devido distanciamento: “O local está se tornando um ponto de referência para os ciclistas na W3 Sul, principalmente aos domingos, quando a avenida é fechada e destinada exclusivamente aos pedestres, aos ciclistas e às atividades de lazer”.

Serviço

Stand up comedy, com Lucas Moll, Fabíola Goulart e Magno Martins. Em 7 de setembro, às 18h. Ingressos à venda na Sympla.