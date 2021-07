Scarlett Johansson processa Disney por lançamento de 'Viúva Negra'

VO Victória Olímpio

(crédito: Marvel/Disney/Reprodução)

Scarlett Johansson entrou com ação no Tribunal Superior de Los Angeles contra a Disney após lançamento do filme Viúva Negra. De acordo com o The Wall Street Journal, a atriz alegou que houve quebra no contrato após o filme ser lançado simultaneamente nos cinemas e no streaming Disney+.

Segundo ela, o lançamento estava exclusivo para o cinema e grande parte do seu salário se baseava no desempenho de bilheteria do filme. “A Disney induziu intencionalmente a quebra do acordo da Marvel, sem justificativa, para evitar que a Sra. Johansson percebesse todos os benefícios de sua barganha com a Marvel”, aponta o processo.

O filme arrecadou mundialmente cerca de US$ 215 milhões, dos quais US$ 80 milhões foram apenas do mercado norte-americano. Mesmo sendo um valor alto para o período de pandemia, a produção enfrenta maior queda de bilheteria da história do Marvel Studios.

Ainda segundo o jornal, John Berlinski, advogado da Kasowitz Benson Torres LLP, que representa Scarlett, falou sobre o assunto: “Este certamente não será o último caso em que talentos de Hollywood enfrentam a Disney e deixam claro que, independentemente do que a empresa possa fingir, tem a obrigação legal de honrar seus contratos”.

No início do mês, Scarlett se despediu do Universo Marvel, após mais de 10 anos interpretando a personagem Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Ela afirmou estar em um mix de sentimentos, já que teve uma "década incrível". A atriz revelou ainda que sentirá falta dos membros da equipe, que se tornaram uma família.