No Egito, Giovanna Lancellotti assume relação com Gabriel David

VO Victória Olímpio

(crédito: Giovanna Lancellotti/Instagram/Reprodução)

Nesta terça-feira (31/8), Giovanna Lancellotti assumiu namoro com o empresário Gabriel David. Nas redes sociais, ela publicou uma sequência de fotos com o rapaz em viagem que os dois estão fazendo ao Egito e se declarou para ele.

"Devagarinho chegou, conquistou e fez morada. Com a sinceridade de ser. Sem jogo nem charada. Deixei fluir… Que acerto! Eu nem sabia que era tão bom amar assim. Foi o presente que a lua trouxe pra mim. Eu te amo", escreveu Giovanna.

Nos comentários, fãs e famosos amigos de Giovanna elogiaram e comemoraram com o casal. Anitta, que namorou com Gabriel durante carnaval do ano passado, também respondeu a publicação usando emojis de palmas, parabenizando os dois.