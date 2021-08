Yudi Tamashiro assume namoro com Mila: "Obrigada por orar 8 anos"

VO Victória Olímpio

O apresentador Yudi Tamashiro e a cantora Mila assumiram relacionamento nesta terça-feira (31/8). Nas redes sociais, o novo casal compartilhou uma sequência de fotos românticas juntos e também se declarou um para o outro.

Ele usou ainda a letra da música Don Juan, de Belo, para se declarar para Mila: "Eu não sou nenhum Don Juan conquistador. Muito pouco eu sei do amor… Então eu entreguei tudo em oração, a quem sabe. Quem melhor que o inventor do coração? Sei que Deus está comigo e o amor está me mudando".

"Aceitei o desafio, estou aqui me declarando… Te quero muito mais que ontem, e hoje muito menos que amanhã! Eu me escondi por tanto tempo, mas hoje eu confesso eu sou seu fã! Escuto essa música do meu irmão Belo há 8 anos esperando esse momento. Te amo", finalizou.



Mila também se declarou para Yudi: "Tudo se fez novo. E eu disse sim pra você. Eu disse sim pro nosso amor. Eu disse sim pra nossa história… Obrigada por orar 8 anos por isso! Deus é perfeito! E finalmente tudo faz sentido. Fica tranquilo, que agora tá tudo bem. Porque estamos exatamente como deveríamos estar: juntos. Te amo".