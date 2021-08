The Rock se surpreende com semelhança de sósia policial: "Uau"

Dwayne Johnson, o The Rock, se surpreendeu com semelhança de sósia policial ao ver foto do homem nas redes sociais. A foto viralizou após o Gabinete do Xerife do Condado de Morgan, Alabama, onde o tenente policial Eric Fields trabalha, publicar a imagem.

A página compartilhou a foto após o policial ser parado na rua por um homem que procurava 'o tal policial que as pessoas dizem que parece o The Rock'. Após isso, os internautas se surpreenderam com a semelhança. O ator comentou surpreso.

"Uau! O cara da esquerda é bem mais legal. Fique seguro, irmão, e obrigado pelo seu serviço. Um dia vamos beber tequila, e eu preciso ouvir todas as suas histórias de 'Rock' porque sei que você as tem", brincou Dwayne.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em ???????????????????? #ericfields https://t.co/G38tOr68cW