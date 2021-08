MID terá edição híbrida e programação com destaque para o DF

RM Rafaela Martins

Recortes de um corpo mambembe, coreografia do grupo Transições Companhia de Dança e Artes. - (crédito: Divulgação: Jadson Douglas)

A capital federal voltará a respirar cultura no próximo mês. Apesar dos desdobramentos negativos causados pela pandemia do coronavírus, companhias de dança e artistas independentes do Distrito Federal trabalharam arduamente para manter o movimento ativo. A prova disso é a sexta edição do Movimento Internacional de Dança (MID), que vai desembarcar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) nos próximos meses. Entre o dia 7 de setembro a 12 de outubro, o evento terá apresentações virtuais e presenciais.

A abertura da nova edição acontecerá na próxima terça-feira (7/9) às 16h. O Palco Aberto - um dos locais reservados para espetáculos - reunirá um mix de coreografias curtas, apresentando criações de artistas do DF: SEMUTSOC, Tudo Vira Pó; Pesquisa de Queda e Recuperação; Matrizes; Cinesia; e fragmentos do espetáculo Na Pegada Popular – No Coração do Brasil.

Direcionado pelas mãos do coordenador Sérgio Bacelar, o festival tem a diversidade como fator marcante. “O MID no seu conceito, engloba diferentes segmentos da dança no mesmo lugar, na mesma hora e ao mesmo tempo. Ele tem uma força muito grande para a cadeia produtiva das artes e da dança no Distrito Federal. Quando pensamos que temos a dança clássica, urbana, contemporânea, tradicional, Brasília faz convergir o movimento de outros países. Quando a gente tem a compreensão que a dança e seu conjunto com diferentes públicos podem se ver e se encontrar, a gente dá um status diferente para ela”, ressalta o amante da arte.

Unir diferentes públicos e tipos de dança é o principal objetivo do projeto. Maior e mais representativo festival do Centro-Oeste, o MID coloca a dança como protagonista da cena cultural, ao associar uma programação de espetáculos com atividades educativas, de intercâmbio, de formação de plateia e de mobilização. Além do Distrito Federal, coreografias da França, México, Ceará, Rio de Janeiro, entre outros, vão fazer parte do mês cultural.

“O MID entende que ele, sozinho, não é suficiente. Mas uma rede de festivais construídos ao longo do ano no Brasil, cria um novo circuito para a dança e traz uma troca entre estilos. Isso proporciona e amplia a possibilidade de visibilidade e circulação dos espetáculos”, explica o diretor geral. Outra proposta do evento é motivar de artistas iniciantes e amadores aos profissionais de longa carreira.



Confira a programação completa:

De 8 a 25 de setembro: residência artística MOVIMENTO-AÇÃO: Composição dramatúrgica em linguagem de movimento. Serão 12 (doze) selecionados para a atividade. Local: CCBB.

Dia 11/9 e 12/9 às 19h e 20h: Homem na Prancha, de Edson Beserra. Local: Teatro CCBB, ingressos R$ 30,00 (Inteira).

Dia 16/9 às 20h: O Inquietante, peça de Marcos Katu Buiati. Local: Teatro CCBB, ingressos R$ 30,00 (Inteira).

Dia 18/9 às 16h: Espetáculo AMANA, da Cia. PSOAS E PSOINHAS. Local: canal do YouTube do Banco do Brasil, gratuito.

Dia 20/9 e 21/9, sempre às 20h: apresentação de “Depois do Silêncio”, narrativa inclusiva emocionante que reúne teatro, dança e libras, com direção de Eliana Carneiro e Rogero Torquato. Local: Teatro CCBB, ingressos R$ 30,00 (Inteira).

Dia 2/10 e 3/10, às 20h e 19h, respectivamente: ÄGÔ - um solo de Cristina Moura! É um compartilhamento de ideias, imagens, palavras e movimentos. Local: Teatro CCBB, ingressos R$ 30,00 (Inteira).

Dia 5/10 e 6/10 às 20h: Peça Mamadook da Foco Cia de Dança. Com 50 minutos e classificação etária indicativa de 16 anos. Local: Teatro CCBB, ingressos R$ 30,00 (Inteira).

Dia 7/10 e 8/10, às 20h: estreia do espetáculo Na Pegada Popular no Coração do Brasil, da Transições Companhia de Dança e Artes, com duração de 60 minutos e classificação indicativa livre. Local: Teatro CCBB, ingressos R$ 30,00 (Inteira).

Dia 9/10, 10/10 e 12/10, às 16h: peça Iracema. Representante do Ceará, com direção de Clarice Lima e interpretação de Rosa Primo. Local: Teatro CCBB, ingressos R$ 30,00 (Inteira).

Espetáculos internacionais

Dia 24/9 às 20h: CINÉ-DANSE, cinco coreografias curtas da Companhia Francesa AMALA DIANOR. Local: canal do YouTube do Banco do Brasil, gratuito.

Dia 25/9, às 20h: A segunda atração internacional é LIED BALLET do coreógrafo TOMAS LEBRUN. Local: Transmissão pelo canal do YouTube do MID, gratuito.

Dia 1/10 às 20h: espetáculo Internacional NOSOTROS da Cia Mexicana Moving Borders. Local: Transmissão pelo canal do YouTube do MID, gratuito.

Outras programações

Dia 12.09 às 16h: Palco Aberto, com programação que reúne mix de coreografias curtas: A Alegria de Shaaby Street; Desabrigo; Ara Aye; Fuerza Tanguera e O Fantasma da Ópera. Na sequência aulão de dança.

Local: Palco Externo do CCBB - gratuito - com transmissão pelo canal do Youtube do MID.

Dia 19/9 às 16h: Palco Aberto com Zambra; SEMUTSOC; Faniquitos Lânguidos; Ara Aye e Cinesia e para encerrar aulão de dança no CCBB.

Local: Palco Externo do CCBB - gratuito - com transmissão pelo canal do Youtube do MID.

Dia 3/10 às 16h: Novamente o Palco Aberto, com as coreografias: Meraki; Existindo; Matulão; Tudo Vira Pó; O Fantasma da Ópera. Na sequência, às 17h, aulão de dança.

Local: Palco Externo do CCBB - gratuito - com transmissão pelo canal do Youtube do MID.

Dia 25/9 e 26/9 a partir das 15h: dança urbana - sábado com a seletiva, e no domingo com as batalhas finais, mostrando o vigor da dança de rua.

Local: Palco Externo do CCBB - gratuito - com transmissão pelo canal do Youtube do MID.

Dia 30/9 às 20h: programa duplo Coração Valente e O Buraco com transmissão pelo Canal do Youtube do MID - gratuito.

Dia 9/10 às 17h: “JUNTOSeSEPARADOS 8”, da ASQ Dança, performance em videoconferência ao vivo e online. Transmissão pelo Canal do Youtube do MID - gratuito.

Onde comprar ingressos?

Os ingressos para o MID no CCBB estão à venda no site www.eventim.com.br