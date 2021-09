Carla Diaz comemora retorno de 'O clone': "Marco na minha carreira"

VO Victória Olímpio

(crédito: Carla Diaz/Instagram/Reprodução)

A atriz e ex-BBB Carla Diaz comemorou nas redes sociais o retorno da novela O clone, que será reprisada a partir de outubro no Vale a pena ver de novo, da Rede Globo. Na atração, ela interpretou Khadija, filha de Jade (Giovanna Antonelli) e Said (Dalton Vigh).

A personagem ganhou mais sucesso pelos bordões que ficaram famosos entre o público como 'inshallah' e 'muito ouro'. Essa será a terceira reprise da novela, tendo sido a primeira em 2011, na Globo, e a segunda em 2019, no Viva, além de estar no catálogo do Globoplay.

Carla compartilhou foto da personagem falando sobre a volta do sucesso: "Lalalalalai! Teremos reprise de O clone na Globo, essa novela que eu tenho tanto carinho e que representa um marco na minha carreira. Afinal, Khadija é eterna, né? Quem aí também não vai perder? Inshallah!".

A trama de Glória Perez e dirigida por Wolf Maya estreou há 20 anos, dias após atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, trazendo a cultura muçulmana como pano de fundo. Na história, Jade (Giovanna Antonelli), apesar de prometida a Said (Dalton Vigh), acaba se apaixonando pelo brasileiro Lucas (Murilo Benício), que está de férias no Marrocos.