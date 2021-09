Andressa Urach fala sobre nome do filho: 'Queria que fosse Bolsonaro'

VO Victória Olímpio

(crédito: Youtube/Reprodução)

Sempre envolvida em polêmicas, Andressa Urach chamou atenção dos internautas após contar que gostaria que o nome do segundo filho, do relacionamento com Thiago Lopes fosse Bolsonaro, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em vídeo no Youtube, ela falou sobre o assunto e assumiu que os dois são "bolsonaristas assumidos" :"Eu queria que se chamasse Bolsonaro! Tô brincando…". A modelo afirmou ainda que amou que o filho fosse menino porque ela não deu uma “fraquejada”, fazendo referência a uma fala do presidente que disse isso à filha, Laura Bolsonaro.

Andressa disse que a homenagem iria acontecer, mas que o primeiro filho pediu que o irmão se chamasse León: "Eu queria Leão, leão da selva, mas o Thiago não deixou. [León] Significa valente como um leão, então quase ficou leãozinho".