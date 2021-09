Mesmo estando na carreira desde 2016, Manda se sente uma estreante - (crédito: Divulgação/PBUCHER)

Conhecida pela carreira no gospel, a cantora Manda lançou, na última sexta-feira (27/8), o álbum Música. Ao longo de oito faixas autorais, a artista canta sobre amor, liberdade e reflexão, embalada, de forma inédita, pela música pop. Mesmo com o lançamento recente, os singles Camomila e Um dia eu aprendo… no outro eu agradeço já colecionam mais de 250 mil visualizações no YouTube.

Apesar de contar com uma carreira musical bem-sucedida desde 2016, quando era conhecida pelo nome Amanda Rodrigues, a cantora se sente, mais uma vez, estreando no mundo da música. “É muito interessante, porque, ao mesmo tempo que já tenho alguma bagagem e já passei por algumas coisas, é tudo novo. É um frio na barriga de estreante”, conta a artista, em entrevista ao Correio.

Assim como ocorreu com a cantora e apresentadora Priscilla Alcântara, a transição de Manda do gospel para o pop não foi uma decisão repentina. “Foi um processo que não durou um dia, nem dois, nem três. Foi um tempão amadurecendo essa ideia, que confesso que não é totalmente estranha para mim”, revela.

“Eu sempre tive uma sensação que é até difícil de explicar, que um dia isso fosse acontecer. Nunca foi algo muito distante de mim, por causa das minhas influências musicais e do que eu ouvia”, complementa. “Claro, me deu medo no início, mas hoje eu não tenho dúvida de que fiz a coisa certa”, assume a artista.

Já contando com uma grande quantidade de ouvintes nas plataformas digitais, Manda está prestes a ampliar mais ainda a plataforma de divulgação. Ninguém é como vc, uma das faixas de Música, foi selecionada para participar da trilha sonora do novo filme da escritora Thalita Rebouças.

“Não esperava nem de longe que, num álbum de estreia no pop, isso já fosse acontecer, então eu estou muito feliz com essa oportunidade”, comemora. “Minha expectativa é alcançar um público que nunca ouviu falar de mim e que vai ouvir e curtir minhas músicas”, finaliza a cantora.

*Sob supervisão de Nahima Maciel