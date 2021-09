Lil Nas X aparece 'grávido' para anunciar novo álbum: "Surpresa"

VO Victória Olímpio

(crédito: Lil Nas X/Instagram/Reprodução)

O rapper Lil Nas X causou mais uma vez. Na tarde desta quinta-feira (2/9), ele compartilhou fotos 'grávido', nas redes sociais. Os cliques chamativos tiveram como objetivo anunciar que o novo álbum, Montero, será lançado em 17 de setembro.

Com coroa de flores e até um ultrassom com a capa do disco, Lil comemorou o momento: "Supresa! Não acredito que finalmente estou anunciando isso. Meu pequeno pacote de alegria Monteiro é devido a 17 de setembro", escreveu na legenda da publicação.

Em entrevista à revista People, ele contou que teve a ideia após ouvir uma música da rapper Megan Thee Stallion: "Eu liguei para a minha estilista e contei a ideia! É o meu bebê. Acho que sou o pai e também a mãe", brincou.