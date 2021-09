Gaby Amarantos lança o Purakê após quase 10 anos sem lançar álbum novo

CB Correio Braziliense

(crédito: Rodolfo Magalhães)

Gaby Amarantos lançou, nesta quinta-feira (2/9), o seu segundo trabalho de estúdio, o álbum Purakê, após quase 10 anos sem lançar disco novo. O nome é uma alusão ao peixe elétrico pré-histórico da Amazônia, cuja voltagem chega a 860 volts, enfatizando a eletricidade natural que a cantora considera uma característica de toda sua força e representatividade como mulher e cantora brasileira.

O single Amor pra recordar, um feat com Liniker, faz parte deste novo disco e foi lançado recentemente com um clipe cinematográfico, recheado de emoção e fazendo uma homenagem para as mulheres ribeirinhas do Norte do Brasil.

Outras duas faixas do álbum também já foram apresentadas anteriormente, como Vênus em escorpião, um brega-punk lançado em novembro de 2020, com participação de Ney Matogrosso e Urias; e Tchau, nas plataformas de streaming desde fevereiro, e que contou com Jaloo, que também assina a produção musical do álbum.

A primeira faixa de Purakê, Última lágrima, reúne as vozes poderosas de Elza Soares, Alcione e Dona Onete, um dos símbolos do carimbó e outros ritmos típicos do norte brasileiro. Além das parcerias já citadas, o disco também tem participação de Luedji Luna, Potyguara Bardo, Leona Vingativa, Viviane Batidão e Jaloo.

Purakê é um lançamento da Amarantos Eleva, com distribuição da gravadora Deck. Um fato curioso é que todo o processo de produção musical aconteceu a bordo de um barco no rio Tapajós, na Amazônia.