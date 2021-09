CB Correio Braziliense

(crédito: Adon Bicalho)

O Mercado Cobogó promove, neste sábado (4/9), a Foto Ampliada, mostra de fotografia com participação de fotógrafos e editores locais. O evento, que será realizado a partir das 10h, contará com publicações e trabalhos de renomados profissionais da fotografia local, além de equipamentos como máquinas digitais e analógicas.

Entre os fotógrafos que participarão da mostra, estão Zuleika de Souza, Kazuo Okubo, André Santangelo, Clara Araújo, Julia Castello, Adon Bicalho, Rebeca Benchouchan, Aya Villena, Isabella Pina, Mariah, Isabella Gurgel, Nick Elmoor, Bernardo Oliveira, Bella Montiel, Eugenio Novaes, Rob Justino, Joana Amaral e Tasso Mendonça.

Já os editores que irão expor os respectivos catálogos serão Estrondo, Plano Imaginário e Baleia. Participam ainda a Câmera Liberation Project e o Granulado, com equipamentos de todas as décadas da fotografia, e a Zebrinha Livros, com publicações exclusivas para fotografia.

Serviço





Mostra Foto Ampliada

Área externa do Mercado Cobogó. 4 de setembro, das 10h às 20h.

Entrada franca. Classificação indicativa livre.