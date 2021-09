Sarah Andrade diz que congelou os óvulos para poder ser mãe no futuro

VO Victória Olímpio

(crédito: Sarah Andrade/Instagram/Reprodução)

A ex-BBB Sarah Andrade contou que decidiu fazer o congelamento de óvulos para garantir a maternidade no futuro. Em entrevista a Contigo!, a brasiliense disse que, mesmo sem pressa para ser mãe, não quer correr o risco de perder a chance de ser mãe.

Aos 30 anos, Sarah disse que consultou um médico e recebeu essa alternativa: "Eu sempre fui uma pessoa muito focada em carreira, em construir as minhas coisas e, por eu ter muita vontade de ser mãe, de constituir uma família, eu tinha aquele medo da mulher de 'perder tempo', sabe? A gente fala que a mulher tem uma 'data limite' ali, que seria seguro pra maternidade".

"As pessoas falam que você vai tomar hormônio, seu corpo pode mudar, o temperamento muda muito, é uma coisa que pode ser muito agressiva e tudo o mais". Segundo ela, apesar do medo dos tabus envolvendo o procedimento, decidiu pesquisar sobre o assunto e seguir em frente com a decisão.