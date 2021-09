Jojo Todynho está vivendo um novo romance com empresário baiano

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Jojo Todynho, apresentadora do Jojo nove e meia, programa transmitido pelo Multishow, está de amor novo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, O Dia, a cantora está se relacionando com o empresário Marcio Felipe.



O rapaz é natural da Bahia, mas atualmente reside no Rio de Janeiro e é dono de uma loja de multimarcas. O envolvimento amoroso teria começado no início de agosto, quando ambos trocaram curtidas através das redes sociais. A coluna buscou Jojo Todynho, contudo, a artista não quis comentar sobre o assunto.

Vale lembrar que a campeã da última edição do reality A Fazenda, da Record TV, revelou durante um bate-papo com o F5, da Folha de São Paulo, que sempre quis despontar na televisão, seja como apresentadora ou como atriz, a carioca afirma que essa sua nova fase é a realização de um sonho. E para realizar esse sonho adormecido, ela se inspirou em ninguém menos que Jô Soares.

Jojo garante que no seu programa, promete adotar o bordão famoso usado pelo apresentador, entretanto houve alteração para o "beijo da gorda".

"Eu assistia o Jô e me imaginava, ficava pensando quando seria minha hora. E ela chegou! Não tinha como dar ruim, eu sou Jô duas vezes: Jojo. Esse programa não é só meu, é de todos que me acompanham e torcem por mim", disse a artista.



Na época, a carioca garantiu que iria rolar de tudo com os convidados. A apresentadora afirma que busca um pouco da intimidade de cada um, mantendo o clima sempre leve e tranquilo. "O público pode esperar bastante risada, erros e tentativas de consertos em um ambiente de muito bom humor e diversão. O programa está incrível e vocês não perdem por esperar", contou a funkeira.

"O que eu mais gostei foi ver os câmeras chorando de rir! Foi uma experiência maravilhosa, ver que as pessoas que estão trabalhando com você felizes com o que está acontecendo. Saber que eles também se divertem é muito gratificante", contou Jojo.