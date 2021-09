André Luiz assume romance com Larissa Manoela: 'Estamos nos conhecendo'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Netflix/Divulgação)

Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram que estão vivendo um romance. Ambos foram fotografados juntos pela primeira vez em uma praia, nesta sexta-feira (03/09), localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



André foi procurado pela Quem, confirmando que está vivendo um romance com a atriz. "Quando saíram os rumores (de que estavam juntos), não existia absolutamente nada entre a gente. Depois, a gente se encontrou para conversar sobre o filme 'Modo Avião' e matar a saudade da galera…Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo”, disse Frambach.

Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach hoje (03) na praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/vCDVfOC1SM — Info Larissa Manoela (@infolarissabr) September 3, 2021

Vale lembrar que no final do mês de junho, o ator terminou o seu namoro de dois anos com a atriz Rayssa Bratilieri, enquanto Larissa se encontrava solteira desde fevereiro, após romper com Leo Cidade. André teria se aproximado de Manoela durante as gravações de Modo avião, filme produzido pela Netflix.

A atriz estará presente no primeiro episódio do Caldeirão, agora comandado por Marcos Mion. Para o quadro Sobe o som, a banda de Lucio Mauro e Filhos está preparada para o jogo. A nova competição conta com as duplas Tiago Leifert e Ana Furtado contra Larissa Manoela e seu amigo Ramón Amorim.