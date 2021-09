Caio Ribeiro revela que está com câncer: "Estou forte, com a cabeça boa"

CB Correio Braziliense

O comentarista Caio Ribeiro anunciou, na noite desta sexta-feira (3/9), que está com câncer. Pelo Instagram, o ex-jogador de futebol disse que já iniciou o tratamento e que as chances de cura são altas. De acordo com ele, o diagnóstico veio depois de descobrir um caroço no pescoço.



"Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar", afirmou.

Caio Ribeiro disse que a publicação foi no sentido de tranquilizar os fãs sobre a aparência dele nas transmissões. "Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso junto", disse. O comentarista disse que uma das consequências da quimioterapia é a queda de cabelo e que isso já começou a acontecer.

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a maior parte dos casos pode ser curada. Desde a década de 1970, a mortalidade foi reduzida em mais de 60%.