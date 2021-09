Bruna Marquezine anuncia fim das gravações da série 'Maldivas', da Netflix

VO Victória Olímpio

(crédito: Manu Gavassi/Instagram/Reprodução)

A atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais para anunciar o fim das gravações da série Maldivas, da Neflix. A artista comemorou a volta aos sets e falou sobre a experiência de gravações após um tempo parada em razão da pandemia de covid-19.

"Ontem foi meu último dia como Liz. Pelo menos por enquanto. Um ano depois chega ao fim a nossa jornada. No início dessa pandemia eu jamais imaginaria que durante tempos tão difíceis eu voltaria a um set de filmagem e que me sentiria feliz e realizada artisticamente novamente mesmo em meio a tantas dificuldades", contou.

"Esse projeto foi importante pra mim em tantos níveis. Me resgatou. É verdade o que dizem -- a arte salva. Fui a melhor Liz que pude, corpo e alma, e não vejo a hora de vocês conhecerem ela e todo o universo divertidíssimo e um tanto perigoso de Maldivas!", finalizou.

Manu Gavassi, que também está no elenco, falou sobre a expectativa da série: "Ontem acabaram as gravações de Maldivas da Netflix e com isso se encerra um ciclo intenso de quase um ano, onde pude aprender com parceiras de cena incríveis, de personalidade forte e únicas cada uma a sua maneira. Parceiras essas que estão na foto acima e dispensam apresentações. Risos".

"Milene é a personagem que sempre pedi aos deuses da cultura pop para interpretar. Obrigada, Natalia Klein por ter me confiado esse pequeno tesouro que me fez mais confiante e extremamente realizada como atriz. A toda equipe que deixou nossa vida mais fácil e nosso trabalho mais leve nesses últimos meses, meu muito obrigada. Até o ano que vem no lançamento de Maldivas", finalizou.

Sinopse

Maldivas é definida como uma dramédia que se passa num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de mesmo nome da produção e gira em torno das brigas dos moradores. Na narrativa, a história de Liz (Bruna Marquezine), uma garota goiana que se muda para a capital carioca em busca de reencontrar a mãe, que morre num incêndio misterioso. Tentando fugir o investigador Denilson (Romani), ela tenta se camuflar entre os moradores do condomínio.