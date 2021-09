Sophie Charlotte e Leticia Colin trocam de papéis na novela ‘Olho por olho’

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução )

As atrizes Sophie Charlotte e Leticia Colin vão trocar os papeis na novela Olho por olho, que substituirá Pantanal, no ano que vem. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do O Globo, a produção precisou fazer algumas mudanças no elenco.

Colin assumirá o papel da protagonista Vanessa, fazendo par romântico com o ator Caio Castro. Já Charlotte interpretará Maíra, jovem cega que tem uma relação conturbada com a família. Ela fará par romântico com Huberto Carrão.

Ainda segundo a colunista, a atriz Glória Pires precisará deixar a novela para se dedicar a outro projeto da Rede Globo. Após saída, Regina Casé foi escalada para o papel de mãe das protagonistas.

No elenco também estarão presentes Eliane Giardini, como madrinha da personagem de Sophie Charlotte; Tony Ramos, como vilão e ex-marido da personagem de Eliane; além de Miguel Falabella, Tonico Pereira, Marina Moschen e Cássio Gabus Mendes.