Michael K. Williams, ator de 'The Wire', morre aos 54 anos em Nova York

O ator Michael K. Williams como o Omar de ‘The Wire’ - (crédito: HBO/Reprodução )

O ator Michael K. Willians, da série The wire, morreu aos 54 anos. O ator foi encontrado morto no apartamento em que morava no Brooklyn, em Nova York na tarde desta segunda-feira (6/09). A morte foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Nova York, que até o momento não revelou a causa do falecimento.

O New York The Post informou que o corpo de Michael foi encontrado pelo sobrinho do ator. O jornal informa também que a polícia suspeita que o artista tenha sofrido uma overdose, pois agentes afirmaram ter encontrado drogas no local.

Conhecido por seu papel em The Wire, Willians teve uma carreira de sucesso na televisão norte-americana. Indicado a seis Emmys, o ator também foi destaque em série como Olhos que condenam e Boardwalk empire, além de participações esporádicas em Community, law & order e Walk this way. No cinema, o ator participou dos filmes 12 anos de escravidão, Vicio inerente, Assassin’s creed e Gone baby gone.

Ele concorre ao Emmy deste ano na categoria ator em série de drama por Lovecraft country. A cerimônia acontece no dia 19 de setembro.

*Estagiário sob a supervisão de Juliana Oliveira